Musab Al Shaqsi, joueur de la sélection d'Oman, a inscrit le but le plus insolite de la 27e édition de la Coupe du Golfe arabe « Gulf 27 », face à la sélection du Koweït.

La sélection d'Oman a signé une victoire spectaculaire, après avoir renversé son retard face au Koweït d'un but à zéro pour s'imposer 3-1, lors du match qui les a opposés ce mardi, sur la pelouse du complexe sportif Prince Abdullah Al Faisal à Djeddah, à l'occasion de la troisième et dernière journée de la phase de groupes du tournoi du Golfe.

Le troisième but de la sélection d'Oman est venu du joueur Musab Al Shaqsi, à la 84e minute de jeu, après qu'il eut converti un centre sur coup franc au fond des filets d'une tête.

Ce but a suffi à qualifier la sélection d'Oman pour les demi-finales du tournoi du Golfe, en vertu de la règle du fair-play, ses joueurs ayant reçu 7 cartons jaunes, contre 8 cartons pour la sélection d'Irak.

Cependant, Musab Al Shaqsi a célébré de manière particulièrement intense, au point de retirer son maillot durant la célébration, ce qui lui a valu un carton jaune, portant le nombre de cartons des deux sélections à égalité, à raison de 8 avertissements pour chacune, ce qui les a mises à égalité en tout point.

Les sélections d'Irak et d'Oman ont obtenu 4 points, ont fait match nul 1-1 lors de leur première rencontre, ont chacune inscrit 4 buts et en ont encaissé 5, et ont chacune reçu 8 cartons jaunes, sans aucun carton rouge.

La Coupe du Golfe de football doit organiser un tirage au sort dans l'un des hôtels de la ville de Djeddah, afin de départager le qualifié entre l'Irak et Oman, après leur égalité en tout point, sans aucun critère permettant de faire pencher la balance en faveur de l'un ou de l'autre.

Il convient de rappeler que la sélection d'Irak a laissé filer sa qualification, après avoir subi une défaite face à la sélection d'Arabie saoudite sur le score de deux buts à zéro au même moment, se retrouvant contrainte d'attendre le tirage au sort avec son homologue omanaise.



