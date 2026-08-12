Le FC Barcelone a officiellement dévoilé son nouveau troisième maillot pour la saison 2026-27, avec lequel le club fait un retour dans les années 1990.

Ce nouveau design vise à célébrer « une histoire unique que seul le Barça peut raconter : celle de jeunes qui ont grandi comme joueurs et supporters du club avant de devenir les joueurs qui défendent aujourd'hui ses couleurs », selon le site officiel du Barça.

Le nouveau maillot est officiellement mis en vente aujourd'hui, mercredi 12 août, dans les boutiques physiques et en ligne du Barça et de Nike. Il sera ensuite disponible dans d'autres boutiques à partir du 17 août.

Selon le communiqué du club : « Ce maillot classique, inspiré du milieu des années 1990, fait revivre l'un des designs les plus marquants du club. Le vert clair et le gris foncé dominent les deux côtés du maillot, séparés par une ligne en zigzag, avec le logo Spotify au centre, le logo Nike en haut à droite et le logo de la Fondation Barça dans le dos. »

Il a ajouté : « Le maillot a été fabriqué avec la technologie Jacquard et la technologie Nike Aero-Fit, qui améliore la circulation de l'air pour garder les joueurs au frais lorsque les températures grimpent. »





Une campagne spéciale : le Barça n'est pas qu'un blason

Le troisième maillot s'accompagne d'une campagne portant le slogan « Culers (les supporters) avant d'être joueurs », qui met en lumière la relation particulière entre le Barça et les joueurs qui ont grandi en étant liés au club, en particulier les diplômés de La Masia.

La campagne souligne que ces joueurs portaient les couleurs du Barça et le soutenaient depuis les tribunes et les terrains scolaires, rêvant de porter son blason avant de devenir joueurs de l'équipe première.

La campagne établit un lien entre les rêves d'enfance et la réalité des joueurs d'aujourd'hui, pour affirmer que le blason du Barça n'est pas, pour ses enfants, qu'un simple emblème d'un club qu'ils ont rejoint, mais qu'il fait partie d'un sentiment avec lequel ils ont grandi. La vidéo de lancement du maillot renforce d'ailleurs cette idée en s'appuyant sur des phrases tirées de l'hymne du Barça, dans un message qui affirme que les héros de la campagne n'ont pas seulement représenté le club sur le terrain, mais qu'ils faisaient partie de ses supporters depuis leur enfance.