​ VIDEO - L’énorme bourde d’Areola avec le Real Madrid contre Grenade

Titulaire avec le Real Madrid contre Grenade (4-2), Areola a failli lancer la remontada de Grenade en concédant un penalty.

Plébiscité par la presse madrilène, Alphonse Areola a profité de l’absence de Thibaut Courtois, toujours pas remis de sa maladie intestinale, pour débuter la rencontre face à Grenade (4-2) ce samedi, dans le cadre d’un duel entre le leader de la , le , et son dauphin.

Mais il n’a pas vraiment rassuré… Zidane avait pourtant mis les choses au clair avant la rencontre : il n’y a pas de titulaire au Real.

"Nous avons deux bons gardiens qui jouent, et c’est tout. Ce n’est pas qu’il y a une hiérarchie, mais nous avons un groupe comme le nôtre et je suis l’entraîneur. Je ne peux pas dire que l’un est plus important que l’autre. Je n’ai pas à le dire, vous le savez. Mes joueurs s’entraînent très bien. Ils veulent apporter et après je décide. Il y a des joueurs qui vont plus jouer que d’autres, ce qui est normal. Mais tout peut changer", déclarait le coach madrilène en conférence de presse.

Areola, la touche de balle en trop

En lisant entre les lignes, on comprend que lorsque l’un faillira, l’autre prendra sa place. Ce qu’Areola a fait contre Bruges (2-2), et ce que Courtois pourrait faire au prochain match puisque Areola a failli lancer la remontada de Grenade, et de quelle manière…

Trop confiant, Alphonse Areola se fait surprendre par Carlos Fernández...

...et provoque un penalty plus qu'évitable https://t.co/4afVbLKCUT — beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 5, 2019

À 3-0, sur une passe de Raphaël Varane, le gardien français a effectué la touche de balle de trop, et Carlos Fernandez en a profité pour passer devant. Croyant faire une passe, Areola a finalement tapé la cheville de l’attaquant de Grenade. Penalty logique, et remontada en marche pour Grenade. Heureusement pour lui, les Andalous n’ont pas réussi à marquer plus d’un autre but, et James Rodriguez a mis fin au suspense dans les dernières minutes…