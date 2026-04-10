Vidéo : Le Zamalek arrache une précieuse victoire face au CR Belouizdad et fait un pas vers la finale de la Coupe de la Confédération de la CAF

Le Zamalek a battu le CR Belouizdad 1-0 ce vendredi en demi-finale aller de la Coupe de la Confédération africaine.

Le « Chevalier blanc » s’est ainsi imposé face aux « Fils de l’Aqiba » lors de cette rencontre disputée au stade Nelson Mandela.

Le club égyptien s’était auparavant qualifié en battant l’Otohô du Congo, tandis que le CRB avait éliminé Al-Masry.

À la 28^e minute, Juan Bezerra, la star du Zamalek, a ouvert le score. Tout est parti d’une longue ouverture d’Ahmed Fathouh vers Nasser Mansi, lequel a renvoyé le ballon d’une talonnade vers le Brésilien. Ce dernier a alors conclu face au gardien de la Jeunesse de Blida, Farid Chaâl.

Dès le début de la seconde période, le technicien Moataz Jamal surprend en remplaçant Bezerra par Ahmed Cherif.

À la 68e minute, le CR Belouizdad a bien cru égaliser par Abdel-Nour Ihab Belhassini, mais l’arbitre a refusé le but pour une main d’un joueur algérien.

La rencontre retour est programmée au Caire le 17 avril et devra désigner le finaliste de la compétition.

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