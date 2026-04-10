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Zamalek v RSB Berkane - CAF Confederation Cup FinalGetty Images Sport

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Vidéo : Le Zamalek arrache une précieuse victoire face au CR Belouizdad et fait un pas vers la finale de la Coupe de la Confédération de la CAF

Zamalek SC
CR Belouizdad vs Zamalek SC
CR Belouizdad
CAF Confederations Cup
Égypte
Algérie

Le cheval blanc attend les « fils d’Al-Aqiba » au Caire.

Le Zamalek a battu le CR Belouizdad 1-0 ce vendredi en demi-finale aller de la Coupe de la Confédération africaine.

Le « Chevalier blanc » s’est ainsi imposé face aux « Fils de l’Aqiba » lors de cette rencontre disputée au stade Nelson Mandela.

Le club égyptien s’était auparavant qualifié en battant l’Otohô du Congo, tandis que le CRB avait éliminé Al-Masry.

À la 28^e minute, Juan Bezerra, la star du Zamalek, a ouvert le score. Tout est parti d’une longue ouverture d’Ahmed Fathouh vers Nasser Mansi, lequel a renvoyé le ballon d’une talonnade vers le Brésilien. Ce dernier a alors conclu face au gardien de la Jeunesse de Blida, Farid Chaâl.

Dès le début de la seconde période, le technicien Moataz Jamal surprend en remplaçant Bezerra par Ahmed Cherif.

1. Division
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CR Belouizdad
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ES Ben Aknoun
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Zamalek SC
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À la 68e minute, le CR Belouizdad a bien cru égaliser par Abdel-Nour Ihab Belhassini, mais l’arbitre a refusé le but pour une main d’un joueur algérien.

La rencontre retour est programmée au Caire le 17 avril et devra désigner le finaliste de la compétition.

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