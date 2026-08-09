Vidéo : le voyage le plus difficile de sa vie, Messi rentre en Argentine pour faire ses adieux à son père

Un avion privé en provenance des États-Unis d'Amérique s'est posé à l'aéroport argentin de Rosario, transportant la superstar mondiale Lionel Messi et sa famille, dans un voyage tragique pour faire leurs adieux à son père et agent Jorge Messi, décédé à l'aube de samedi à l'âge de 68 ans dans une clinique de la ville, sans que les causes du décès aient été annoncées.

L'agence « France Presse » a observé l'arrivée du capitaine de la sélection argentine accompagné de son épouse Antonela Roccuzzo et de leurs enfants, selon les autorités aéroportuaires, alors que les traits de la tristesse apparaissaient clairement sur tous, la plupart vêtus de noir, avant qu'ils ne montent dans une voiture escortée par un important dispositif de sécurité de la police locale.

La famille Messi se prépare à organiser les obsèques ce dimanche dans la localité de Pérez, proche de Rosario, ville natale de la légende argentine au nord de la capitale Buenos Aires, dans un cadre familial fermé et à l'abri des projecteurs, comme l'ont confirmé des sources officielles locales à l'agence France Presse.

La disparition de Jorge Messi représente la perte d'un pilier essentiel dans la vie du huit fois vainqueur du Ballon d'Or, lui qui fut le plus solide soutien de son fils durant les années difficiles de l'adolescence passées à Barcelone, loin de sa patrie, lorsqu'il rejoignit le club catalan à l'âge de treize ans. Le père se chargea de gérer ses affaires professionnelles et financières tout au long de sa carrière exceptionnelle.

Les messages de condoléances se sont succédé de la part de différentes instances du football, la Fédération argentine de football et le FC Barcelone étant en première ligne parmi ceux qui ont présenté leurs condoléances.

Le club espagnol a publié un communiqué dans lequel il a déclaré : « Le FC Barcelone adresse ses sincères remerciements à Jorge Messi pour son engagement indéfectible envers notre club, et pour la confiance précieuse qu'il nous a accordée depuis les débuts de la carrière footballistique de son fils Leo et tout au long de ses années dorées parmi nous. »

Dans un geste de fidélité émouvant, les joueurs de l'Inter Miami américain, le club dont Messi défend les couleurs depuis l'été 2023, ont disputé leur rencontre face au Monterrey mexicain samedi soir en portant des brassards noirs en signe de deuil pour le père de leur star, dans une scène qui a reflété l'ampleur de la compassion face à la tragédie qui a frappé l'un des plus grands joueurs de football de l'histoire.