L'Anglais Ollie Watkins, attaquant d'Al-Hilal, a poursuivi son excellente forme en Saudi Pro League, après avoir fait trembler les filets d'Al-Fateh d'un nouveau but lors de la rencontre entre les deux équipes, samedi soir, dans le cadre des matchs de la douzième journée, confirmant ainsi sa présence offensive et ajoutant une nouvelle victime à la liste des clubs contre lesquels il a réussi à marquer sous le maillot du Zaïm.

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Watkins a ouvert le score pour Al-Hilal à la 12e minute, après avoir suivi un ballon repoussé par la barre transversale, qu'il a converti d'une touche réussie au fond des filets, offrant l'avantage à son équipe et enflammant l'ambiance de la rencontre dès le début.

Watkins à la poursuite de Martinelli dans la course aux buteurs d'Al-Hilal

L'attaquant anglais a porté son total à cinq buts durant la saison actuelle de Roshn League, devenant ainsi le deuxième meilleur buteur d'Al-Hilal dans la compétition, derrière le Brésilien Gabriel Martinelli, qui occupe la tête du classement des buteurs de l'équipe.

Watkins continue d'apporter le plus offensif attendu depuis son arrivée à Al-Hilal, profitant de ses mouvements dans la surface de réparation et de sa capacité à exploiter les ballons repoussés et les occasions qui se présentent, pour devenir l'un des atouts majeurs sur lesquels l'équipe s'appuie dans sa quête du titre du championnat.

11 joueurs se relaient pour faire trembler les filets adverses

La force offensive d'Al-Hilal ne se limite pas à un seul attaquant, puisque les buts de l'équipe en Roshn League cette saison se sont répartis entre 11 joueurs, signe de la multiplicité des solutions offensives au sein de l'effectif du Zaïm et de la capacité de plus d'un élément à trouver le chemin des filets.

Mohammed Mahzari et le Marocain Yassine Bounou constituent le seul duo de l'effectif actuel d'Al-Hilal à n'avoir inscrit aucun but dans la compétition jusqu'à présent, tandis que les autres joueurs ont réussi à laisser leur empreinte offensive, l'équipe continuant de s'appuyer sur sa force collective et la diversité de ses sources de danger.