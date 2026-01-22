VIDÉO : Le trio d’attaque de GOAL défie la Premier League ! Les internationales anglaises Morgan Rogers et Alex Scott rejoignent Destiny Udogie pour affronter Yani et DSK dans le cadre du quiz « Football Battle Royale »

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Qui s’y connaît le mieux en foot ? Les créateurs de contenu de la rubrique « Front Three » de GOAL, Yani et DSK, défient Morgan Rogers, Alex Scott et Destiny Udogie dans un quiz « Football Battle Royale » d’envergure. Tourné dans la nouvelle boutique PUMA d’Oxford Street, la vidéo ci-dessus révèle qui l’emporte.