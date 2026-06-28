Le capitaine de la sélection jordanienne, Ihsan Haddad, a exprimé des sentiments partagés après l'élimination des Nashama de la Coupe du monde 2026, ce dimanche matin, suite à leur défaite 3-1 contre l'Argentine lors de la dernière journée du groupe 10.

Au début de son intervention devant les médias après le match, Haddad a déclaré que ses coéquipiers n’avaient pas failli à leur tâche tout au long du tournoi, tout en soulignant qu’« on aurait pu faire mieux ».

Interrogé par le quotidien saoudien Al-Riyadiah, il a reconnu : « Franchement, nous devons repenser notre approche des coups de pied arrêtés, car encaisser des buts de la même façon à plusieurs reprises est inacceptable. »

Sur les aspects positifs, il a affirmé : « Nous capitaliserons sur cette expérience à l’avenir, et, si Dieu le veut, nous en tirerons les enseignements. La confiance et la force de caractère que nous avons acquises, nous les transmettrons aux générations futures, si Dieu le veut. »

Interrogé sur l’intérêt de cette participation pour la Jordanie, vice-championne d’Asie et de la Coupe arabe, il a affirmé que « la seule chose qui nous manque, ce sont les résultats », précisant : « Nos performances ne nous ont pas suffi pour l’instant, mais je pense qu’elles porteront leurs fruits à l’avenir, maintenant que la confiance envers les joueurs jordaniens est grande, que nous disposons d’une nouvelle génération qui croit en ses capacités, et que nous avons les moyens et les talents nécessaires pour nous construire. En corrigeant quelques détails, notamment sur les coups de pied arrêtés, nous serons plus efficaces à l’avenir, inch’Allah. »

Il a adressé un message aux supporters jordaniens : « Les mots me manquent pour les remercier, car ils nous ont soutenus partout. Aujourd’hui, malgré la forte présence du public argentin, leur voix s’est fait entendre. Nous sommes fiers d’eux et nous leur présentons nos excuses pour les résultats de ce tournoi, mais nous leur assurons que nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir et donné le meilleur de nous-mêmes lors de cette Coupe du monde.

Il a également souligné l’importance du soutien moral apporté à la sélection par le roi de Jordanie, son prince héritier et la famille hachémite, affirmant : « Nous tirons grandement profit de leur soutien moral sur le terrain, qui nous motive à donner le meilleur de nous-mêmes, pour eux et pour les couleurs de la patrie. La Jordanie nous est chère, et tous les Jordaniens le méritent. »

La Jordanie quitte ainsi la Coupe du monde après trois revers en phase de groupes : face à l’Autriche (1-3), l’Algérie (1-2) et l’Argentine (1-3).