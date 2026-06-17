Vidéo : le séisme au Congo frappe le Portugal… Un départ manqué place les coéquipiers de Ronaldo au cœur de la tempête

L'équipe du Portugal a entamé sa Coupe du monde 2026 par un match nul 1-1 face à la République démocratique du Congo, un résultat frustrant pour ses supporters lors de la première journée du groupe 11.

Les Portugais laissent filer deux points précieux dès l’entame, tandis que les Congolais décrochent un précieux point dans cette poule où figurent aussi la Colombie et l’Ouzbékistan, qui s’affronteront demain matin.

Les Portugais ont bien entamé la rencontre et ont longtemps monopolisé le ballon, jusqu’à ce que João Neves ouvre le score d’une superbe tête à la 6^e minute.





Par la suite, les Portugais ont conservé le ballon mais ont multiplié les passes loin des zones dangereuses, butant sur une défense congolaise bien regroupée.

Les Portugais ne se sont jamais vraiment approchés des cages adverses, et c’est logiquement que les Congolais ont égalisé à la cinquième minute du temps additionnel de la première période, Yohan Wissa coupant au premier poteau un corner bien frappé.









En seconde période, les Portugais ont accentué leur pression pour aller chercher la victoire, offrant à la RDC l’occasion de lancer des contres-attaques dangereuses.

Cristiano Ronaldo a manqué une occasion en or à la 68e minute en détournant un centre hors cadre de manière surprenante.









Roberto Martínez a alors tenté de changer la donne en faisant entrer Conceição, Nelson Semedo, Rafael Leão puis Gonçalo Ramos, sans succès.