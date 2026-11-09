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Atletico Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/2027Getty Images Sport
Hussein Hamdy
Traduit par

Vidéo : le secret de la scène polémique, pourquoi Julian Alvarez a-t-il pénétré sur la pelouse du Metropolitano au milieu des joueurs du Barça ?

J. Alvarez
Atlético Madrid vs FC Barcelone
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Les coulisses de toute la scène

Une vidéo devenue virale a suscité une vive polémique au sujet de l'Argentin Julian Alvarez, l'attaquant de l'Atletico, après qu'il est apparu entrant sur la pelouse dans la file des joueurs du Barcelone, et non aux côtés de ses coéquipiers du club madrilène.

Cela s'est produit avant le match entre les deux équipes, dimanche dernier, au stade « Riyadh Air Metropolitano », lors de la 12e journée de la Liga, qui s'est soldée par une victoire du Barça sur le score de 2-1.

La chaîne « ESPN » a publié la vidéo de l'entrée des deux équipes sur la pelouse sur son compte « Facebook », avec la légende : « Julian Alvarez s'est retrouvé par erreur de l'autre côté, et est sorti sur la pelouse en compagnie des joueurs du Barcelone. »

Malgré cela, Fermin Lopez, la star du Barcelone, est apparu dans la vidéo, entrant lui aussi sur la pelouse en compagnie des joueurs de l'Atletico.

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La chaîne argentine « Deportes 24 » a révélé, via la plateforme « X », que la scène qui circule a une explication différente, précisant que l'arbitre du match a demandé aux joueurs, alors qu'ils se trouvaient dans le tunnel menant à la pelouse, de se mêler les uns aux autres, en hommage à la mémoire du joueur Jesus de Miguel, décédé quelques jours plus tôt.

À noter que Julian Alvarez a été associé à un transfert vers le Barcelone lors du dernier mercato estival, mais l'Atletico a refusé d'ouvrir la porte aux négociations avec le Barça au sujet de ce transfert.

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