Vidéo : le secret de la rencontre entre Riyad Mahrez et Lamine Yamal en France

La rencontre entre la star algérienne Riyad Mahrez et le jeune Espagnol Lamine Yamal a attiré tous les regards des amateurs de football, après que le duo est apparu ensemble durant les vacances estivales dans la ville française de Saint-Tropez, quelques jours seulement avant le coup d'envoi de la nouvelle saison footballistique.

Cette apparition de Lamine Yamal survient au terme d'un été exceptionnel, après qu'il a mené la sélection espagnole au sacre en Coupe du monde 2026, continuant ainsi à écrire l'histoire malgré ses dix-neuf ans à peine, et ce seulement deux ans après avoir contribué au sacre de la « Roja » en Coupe d'Europe des nations 2024.

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Quant à Riyad Mahrez, il passe ses vacances d'été après la fin de son aventure avec Al-Ahli d'Arabie saoudite, marquée par des succès continentaux notables, puisqu'il a contribué à mener le club au sacre en Ligue des champions d'Asie Elite lors de deux éditions consécutives, tandis que tout le monde attend de connaître sa prochaine destination avant le début de la nouvelle saison.

La ville de Saint-Tropez, située sur la Riviera française, a été le théâtre de la rencontre entre les deux stars. Elle est en effet l'une des destinations estivales les plus prisées des célébrités et des stars du sport à travers le monde, en raison de son cadre touristique luxueux.

Les internautes des réseaux sociaux ont partagé une vidéo documentant le moment de la rencontre, où l'on voit Mahrez assis à l'une des tables du restaurant, avant que Lamine Yamal ne s'approche de lui et que le duo prenne un « selfie » rapide dans une atmosphère amicale.

Après la photo, Mahrez a tenu à enlacer Yamal dans une scène qui a suscité un large engouement parmi le public, avant que la star espagnole ne quitte les lieux aussitôt, mettant fin à cette brève rencontre entre deux des plus grandes stars du football mondial actuel.



