Vidéo : le secret de la colère de Yamal et de l'indifférence de Flick après le match contre l'Atlético de Madrid

Un article publié ce dimanche dans la presse espagnole a révélé la raison de la colère de Lamine Yamal, la star du FC Barcelone, après le match contre l'Atlético de Madrid disputé hier en Liga.

Les dernières minutes du match entre Barcelone et l'Atlético de Madrid ont été marquées par un but décisif de Lewandowski qui a offert la victoire aux Blaugrana. Grâce à ce but, l'attaquant polonais a porté l'écart entre Barcelone et le Real Madrid à sept points après la défaite du Real à Majorque (2-1), et les supporters de Barcelone ont explosé de joie.

Bien que Lamine Yamal n'ait pas manifesté sa joie au moment où son coéquipier a marqué le but, et qu'il ait même quitté le terrain en colère, comme le montre une vidéo diffusée par la chaîne « DAZN », en maugréant contre on ne sait quoi, même lorsqu'il a croisé Hans Flick, l'entraîneur du Barça, sur le chemin des vestiaires, son attitude n'a pas changé.

C'est José Ramón de la Fuente, l'entraîneur des gardiens, qui l'a accompagné jusqu'au tunnel.

Après le match, Hans-Peter Flick a été interrogé sur l'incident. L'entraîneur a minimisé l'affaire, expliquant que « Lamine Yamal a tout tenté : il a dribblé, il a attaqué, mais il n'a pas marqué. Il était un peu en colère parce que c'était un match très intense, mais c'est normal. Il est maintenant de retour aux vestiaires et il va bien ».

Cependant, selon des sources du vestiaire consultées par le journal « Mundo Deportivo », la raison pourrait être que Lamine Yamal a terminé le match épuisé par la multitude d'informations et d'instructions qu'il recevait de José Ramón de la Fuente, l'entraîneur des gardiens également responsable des coups de pied arrêtés et de la stratégie.

La star du FC Barcelone a d'ailleurs quitté le terrain en compagnie de De la Fuente, affichant un mécontentement évident.

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