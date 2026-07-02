Mikel Oyarzabal a ouvert le score pour l’Espagne face à l’Autriche à la 36^e minute, ce jeudi soir, en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Sa réalisation, pour l’attaquant de la Real Sociedad, a suivi l’annulation du but précédent de son coéquipier, le latéral gauche Marc Cucurella, pour un contact entre plusieurs Espagnols et le gardien autrichien Alexander Schlager.

Le joueur de 29 ans a ensuite inscrit le troisième but de la Roja à la 89^e minute, servi par une passe décisive de Cocorela depuis le flanc gauche.

Avec ce doublé, l’attaquant de la Real Sociedad porte à 16 son total de buts en 15 sélections, confirmant son excellent moment de forme sous le maillot de la « Roja ».





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Ce but est par ailleurs la première réalisation de la Roja en phase à élimination directe depuis celui inscrit face à la Russie en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2018.

L’Espagne a validé son billet pour les 32es de finale en terminant en tête de son groupe avec 7 points, grâce à deux succès contre l’Arabie saoudite (4-0) et l’Uruguay (1-0), ainsi qu’à un match nul et vierge face au Cap-Vert, tandis que l’Autriche a pris la deuxième place de son groupe avec 4 points.



