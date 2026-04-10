Le Borussia Dortmund a porté un coup dur au Real Madrid en mettant fin, par une démarche officielle vendredi soir, aux espoirs du club madrilène concernant l'une de ses principales cibles.

Enzo Fernández enterre ainsi les espoirs madrilènes, tandis que son agent met fin à la polémique avec Chelsea.

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Le défenseur allemand Nico Schlotterbeck était annoncé avec insistance du côté de la Maison Blanche, d’autant que son contrat à Dortmund courait jusqu’en 2027, ce qui en faisait une cible particulièrement séduisante sur le marché des transferts.

Mais le Borussia Dortmund a officialisé ce vendredi la prolongation du contrat du défenseur central jusqu’en 2031, fermant ainsi la porte à toute approche immédiate.

Arrivé en provenance de Fribourg à l’été 2022, le défenseur s’est rapidement imposé comme un pilier du club : 155 matchs officiels, 10 buts marqués et 18 passes décisives. Il compte également 25 sélections avec la Mannschaft depuis 2022.

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Une étape cruciale

Dans un communiqué officiel, le directeur général du club Carsten Kramer a confirmé que cette prolongation constituait une étape cruciale, soulignant la grande valeur du joueur, tant sur le plan sportif que humain, et sa parfaite connaissance du projet en cours.

De son côté, le directeur sportif Lars Ricken a souligné l’importance de finaliser ce dossier dès maintenant, insistant sur le fait que Schlotterbeck est l’un des leaders du club et de la sélection. Il a également salué son retour en force après sa récente blessure, affirmant la confiance du club dans sa capacité à progresser continuellement et à devenir un élément indispensable.

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Les discussions se sont déroulées dans une ambiance positive.

De son côté, le directeur sportif Ole Bock a souligné que Schlotterbeck figurait parmi les meilleurs défenseurs mondiaux, grâce à ses qualités exceptionnelles tant dans la relance que dans les duels, ainsi qu’à sa présence physique et à son esprit combatif sur le terrain. Il a également exprimé sa confiance en de grands succès futurs avec le joueur.

Schlotterbeck s’est dit très heureux de la prolongation de son contrat, précisant qu’il n’avait pas pris cette décision à la légère au vu de son importance et que les négociations s’étaient déroulées dans une ambiance positive et de confiance. Il a également souligné que la direction du club lui avait présenté un projet clair et ambitieux, ce qui a conforté son choix de rester, ajoutant que son objectif principal était de remporter des titres avec le Borussia Dortmund.

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