Vous avez plus de 18 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

Goal.com
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Al Hilal v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traduit par

Vidéo : le remplaçant providentiel, En-Nesyri ouvre la voie au jeune talent d'Al-Ittihad pour succéder à Diaby

Al-Jazira vs Al Ittihad
Al-Jazira
Al Ittihad
Ligue des Champions AFC - Qualification
Y. En-Nesyri
M. Al-Sahafi
M. Diaby
Maroc
Émirats arabes unis
Arabie saoudite
Maroc
France

Le « Doyen » a-t-il trouvé le remplaçant de l'ailier français ?

Le Marocain Youssef En-Nesyri, attaquant d'Al-Ittihad, a ouvert la voie au jeune talent du club pour succéder à l'ailier français Moussa Diaby au cours de la prochaine période.

Al-Ittihad a affronté Al-Jazira, ce mardi, sur la pelouse du stade Mohamed bin Zayed dans la capitale émiratie Abou Dhabi, lors du tour préliminaire qualificatif pour la phase de ligue de la Ligue des champions d'Asie Élite.

Alors qu'Al-Ittihad menait par trois buts à zéro, Marwan Al-Sahafi est parvenu à inscrire le quatrième but, à la 68e minute de la rencontre.

Billets des matchs de la Saudi Pro LeagueAchetez votre billet maintenant !

Le but d'Al-Sahafi est survenu quelques minutes après son entrée en jeu en remplacement de Moussa Diaby au poste d'ailier droit, à la suite d'un centre au ras du sol remarquable de l'attaquant marocain Youssef En-Nesyri.

Ce but a ouvert la voie à Al-Sahafi pour devenir l'ailier droit titulaire d'Al-Ittihad la saison prochaine, en cas de départ de Diaby, lui qui est annoncé sur un transfert vers l'Inter Milan et le Bayer Leverkusen.

Al-Sahafi (22 ans) est considéré comme l'un des talents montants les plus en vue du football saoudien et du club d'Al-Ittihad. Il a évolué en championnat de Belgique lors des deux dernières saisons sous forme de prêt, avec les clubs de Beerschot et du Royal Antwerp.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google