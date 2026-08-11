Le Marocain Youssef En-Nesyri, attaquant d'Al-Ittihad, a ouvert la voie au jeune talent du club pour succéder à l'ailier français Moussa Diaby au cours de la prochaine période.

Al-Ittihad a affronté Al-Jazira, ce mardi, sur la pelouse du stade Mohamed bin Zayed dans la capitale émiratie Abou Dhabi, lors du tour préliminaire qualificatif pour la phase de ligue de la Ligue des champions d'Asie Élite.

Alors qu'Al-Ittihad menait par trois buts à zéro, Marwan Al-Sahafi est parvenu à inscrire le quatrième but, à la 68e minute de la rencontre.

Le but d'Al-Sahafi est survenu quelques minutes après son entrée en jeu en remplacement de Moussa Diaby au poste d'ailier droit, à la suite d'un centre au ras du sol remarquable de l'attaquant marocain Youssef En-Nesyri.

Ce but a ouvert la voie à Al-Sahafi pour devenir l'ailier droit titulaire d'Al-Ittihad la saison prochaine, en cas de départ de Diaby, lui qui est annoncé sur un transfert vers l'Inter Milan et le Bayer Leverkusen.

Al-Sahafi (22 ans) est considéré comme l'un des talents montants les plus en vue du football saoudien et du club d'Al-Ittihad. Il a évolué en championnat de Belgique lors des deux dernières saisons sous forme de prêt, avec les clubs de Beerschot et du Royal Antwerp.