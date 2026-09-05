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Al Ittihad v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Vidéo : le remplaçant d'En-Nesyri enflamme le Clasico et récompense l'entraîneur d'Al-Ittihad

Al Ittihad vs Al Nasr FC
Al Ittihad
Al Nasr FC
Saudi Pro League
G. Ilenikhena
Arabie saoudite
Nigeria

Un but précoce

L'attaquant nigérian d'Al-Ittihad, George Ilenikhena, a adressé un message fort à Jens Wissing, le directeur technique allemand du club, après avoir su saisir sa chance de titularisation face à Al-Nassr, en inscrivant un doublé qui a enflammé l'atmosphère du clasico disputé dans le cadre de la cinquième journée de la Roshn League.

Wissing a titularisé l'attaquant nigérian dans le onze de départ à la place du Marocain Youssef En-Nesyri, une décision qui a suscité l'intérêt des supporters de « l'Amid », mais Ilenikhena n'a eu besoin que de quelques minutes pour prouver sa capacité à faire la différence, en mettant Al-Ittihad devant très tôt.

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Le but d'Ilenikhena est intervenu à la quatrième minute, après que le ballon a rebondi sur le poteau droit à la suite d'une attaque d'Al-Ittihad, permettant à l'attaquant nigérian de se retrouver au bon endroit et de transformer le ballon d'une tête au fond des filets, signant le premier but d'Al-Ittihad dans le clasico.

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Il a récidivé à la 22e minute en inscrivant le deuxième but après une belle détente aérienne, plaçant le ballon dans les filets de Nawaf Al-Aqidi avec une grande dextérité.

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Ce doublé précoce a donné un grand élan à Ilenikhena, d'autant plus que sa titularisation s'est faite aux dépens d'En-Nesyri, qui dirigeait l'attaque d'Al-Ittihad lors des matchs précédents. 

Cette apparition représente une occasion importante pour Ilenikhena de gagner la confiance du staff technique, surtout que la concurrence au sein de la ligne offensive est devenue rude et que tout joueur bénéficiant d'une chance de titularisation est tenu d'en tirer le meilleur parti possible.

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