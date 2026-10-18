Le Real Madrid a signé une large victoire face au Séville FC sur le score de 4-1, lors de la rencontre disputée au stade Santiago-Bernabéu dans le cadre du championnat d'Espagne. Un succès important pour la Maison Blanche avant son duel attendu contre Leipzig en Ligue des champions, puis le Clasico face au Barça.

Le Real Madrid abordait ce match avec la nécessité de réduire l'écart avec Barcelone, dans un climat tendu sur fond de différends entre le club et le président de la Liga, Javier Tebas.

José Mourinho a modifié son onze de départ en lançant Endrick en pointe pour compenser l'absence de Vinicius Junior, suspendu, avec Diomande sur l'aile gauche et Valverde au poste d'arrière droit, tandis que Jude Bellingham évoluait aux côtés de Güler, et Aurélien Tchouaméni au milieu de terrain.

Malgré l'entame organisée du Séville FC, qui a tenté de rivaliser avec les locaux par le pressing et les mouvements rapides, le Real Madrid a progressivement imposé sa domination. Arda Güler a ouvert le score à la 29e minute, profitant d'une passe de Diomande pour décocher une superbe frappe qui s'est logée sous la barre transversale, sur une action précédée d'un épisode arbitral controversé, les joueurs sévillans ayant réclamé l'expulsion du Turc pour un coup de coude.

Avant la fin de la première période, Kylian Mbappé a creusé l'écart en inscrivant le deuxième but à la 37e minute, après avoir reçu une talonnade de Bellingham dans la surface de réparation et dribblé le gardien Vlachodimos avant de placer le ballon au fond des filets. Le Real Madrid a ainsi terminé la première mi-temps avec deux buts d'avance.

En seconde période, le Real Madrid a maintenu sa pression offensive et Mbappé a inscrit son deuxième but personnel, le troisième de son équipe, sur un penalty à la 63e minute, transformé à la Panenka, après avoir été déséquilibré dans la surface sur une passe de Diomande.

Malgré les tentatives du Séville FC de revenir dans la partie, Manu Bueno a réduit l'écart à la 79e minute, profitant d'une récupération de son équipe dans une zone avancée. Mais la réponse du Real Madrid n'a pas tardé : Diomande a armé une frappe puissante de l'extérieur de la surface à la 82e minute pour inscrire le quatrième but, confirmant la supériorité des locaux.

Avec ce succès, le Real Madrid s'est imposé largement 4-1, dans une rencontre marquée par le doublé de Mbappé et par la prestation remarquée de Diomande, auteur d'un but et d'une passe décisive, tandis que la polémique arbitrale est restée présente en raison de l'action impliquant Güler.

La Maison Blanche tourne désormais son attention vers la confrontation avec Leipzig en Ligue des champions, avant le test du Clasico attendu face à Barcelone.