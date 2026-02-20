Traduit par

VIDÉO : « Le racisme est partout » - Pep Guardiola demande une augmentation des salaires des enseignants et des médecins afin de lutter contre le racisme après les insultes proférées à l'encontre de Vinicius Junior

Pep Guardiola souhaite que les enseignants et les médecins soient « très bien rémunérés » afin de pouvoir éduquer les enfants et lutter contre le racisme dans la société. Le manager de Manchester City a été interrogé sur les insultes racistes dont aurait été victime Vinicius Junior, la star du Real Madrid, lors du match de Ligue des champions contre Benfica mardi dernier.