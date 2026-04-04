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Al Ahli v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Vidéo : Le quatrième coup… Les blessures font tomber toutes les défenses d'Al-Ahli Jeddah

Al Ahli vs Damac FC
Al Ahli
Damac FC
Saudi Pro League
R. Ibanez
Arabie saoudite
Brésil

« Al-Raqi » aborde une phase cruciale de la saison

Les blessures ont mis à mal toutes les défenses d'Al-Ahli Jeddah, après que l'équipe a essuyé un quatrième revers lors de son match contre Damac dans le championnat saoudien Roshen.

Al-Ahli recevait Damac ce samedi au stade Al-Inmaa de Djeddah, lors de la 27e journée du championnat saoudien Roshen.

À la 53e minute du match, le Brésilien Roger Ibanez, défenseur d'Al-Ahli, a dû quitter le terrain sur blessure, remplacé par Mohammed Suleiman Bakr.

Ibanez, qui venait tout juste de revenir de sa sélection avec le Brésil lors de la dernière trêve internationale en mars dernier, a tenté de terminer le match, mais n'y est pas parvenu et a dû quitter le terrain.

Lire aussi : Vidéo : Grâce à ses adversaires, Al-Ahly se hisse au sommet devant Al-Hilal et Al-Nassr à Roshen

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Al-Ahli se retrouve ainsi privé de tous ses titulaires en défense en raison de blessures, à l'approche d'une phase cruciale de la saison, durant laquelle l'équipe disputera les phases éliminatoires de la Ligue des champions de l'Asie.

Les arrières latéraux Ali Majrashi et Zakaria Hawsawi se sont blessés avec la sélection saoudienne lors de la dernière trêve internationale, tandis que le défenseur turc Merih Demiral était déjà absent pour cause de blessure avant cette période.

L'Allemand Matthias Jaissle, l'entraîneur de l'Al-Ahli de Djeddah, s'appuie sur quatre joueurs non titulaires en défense pour pallier l'absence des blessés : Mohammed Abdulrahman et Mateo Dams sur les côtés, avec entre eux Rayan Hamed et Mohammed Suleiman Bakr.

Rappelons qu'Al-Ahli se rendra chez Al-Fayha mercredi prochain, pour la 29e journée du championnat Roshen, avant d'entamer les éliminatoires de l'Elite de l'Asie, où il affrontera le club qatari Al-Duhail le 13 avril prochain, en huitièmes de finale.

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