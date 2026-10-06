Badr Al-Rizizah, président de la Fédération saoudienne de football, a déclaré que le sacre de la sélection saoudienne en Coupe du Golfe Arabique « Gulf Cup 27 » ne pouvait pas lui être attribué, ni à son comité directeur, en raison de la brièveté de la période écoulée depuis son élection pour succéder à Yasser Al-Mishal.

La sélection saoudienne s'est imposée face aux Émirats arabes unis sur le score de deux buts à zéro, mardi soir, au stade Al-Inma de Djeddah, en finale, décrochant ainsi le quatrième titre de son histoire.

Répondant à une question de la chaîne Al Kass sur le fait d'être l'un des présidents les plus rapides à remporter des titres avec la sélection saoudienne, il a déclaré : « Les joueurs, le sélectionneur et Yasser Al-Mishal (ancien président de la Fédération de football) sont ceux qui ont remporté le tournoi, et non Badr Al-Rizizah. »

Il a poursuivi : « Il est ignorant celui qui pense que moi et mon comité directeur pouvions remporter un tournoi en seulement 38 jours (depuis son élection). C'est impossible et illogique. »

Il a enchaîné : « Il est vrai que moi et mon comité directeur avons récolté le résultat, mais la vérité est que le travail est en cours depuis longtemps. Nous avons constaté le progrès dans les catégories de jeunes, dans les académies et dans tous les championnats. »





Il a ajouté : « Les blessures nous ont massacrés, pour être honnête. Les joueurs ont disputé 7 journées de championnat, puis 5 matchs lors du tournoi, et ils ont livré une bonne prestation, malgré la terrible pression psychologique qu'ils ont supportée. Je les remercie pour l'état d'esprit que j'ai constaté en vivant à leurs côtés tout au long du tournoi. »

Il a renchéri : « Dieu merci, la sélection saoudienne est toujours présente, elle est toujours compétitive, et le sport saoudien est toujours fécond. »

Il a déclaré : « Mais malheureusement, dans le sport, l'évaluation porte toujours sur la question de savoir quels titres on a remportés et ce que l'on a accompli, et c'est injuste. »

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Il a ajouté : « Si l'on parle de la Coupe du monde 2034, nous devons préparer dès maintenant des joueurs âgés de 14 ans. Le projet est long, il demande du souffle, et si Dieu le veut, en 2034 un autre (responsable) que moi viendra récolter (le résultat de ce que nous ferons). »

Dans une déclaration au journal Al-Riyadiah, Al-Rizizah a adressé ses remerciements au ministre des Sports et à la direction pour leur généreux soutien et pour le parrainage du tournoi, ajoutant : « Dieu merci, une joie qui n'était pas survenue depuis 23 ans. »