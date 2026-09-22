Le cheikh Ahmed Al-Youssef, président de la Fédération koweïtienne de football, a affirmé que le Koweït était venu à Djeddah pour disputer le titre de la Coupe du Golfe, la « Coupe du Golfe 27 ».

Il a déclaré sur la chaîne Kuwait Sports : « Sans aucun doute, nous préparons l'équipe pour concourir dans chaque tournoi auquel nous participons. Quant au résultat, il dépend de la volonté de Dieu. »

L'équipe du Koweït entamera ses matchs dans la « Coupe du Golfe 27 » face à son voisin saoudien sur le stade « Al-Inma », dans la Cité sportive du roi Abdallah à Djeddah, au sein du groupe 1, qui comprend également l'Irak et le Sultanat d'Oman.

Cette édition de la Coupe du Golfe se déroule entre le 23 septembre courant et le 6 octobre prochain.

À lire aussi : malgré sa forte relation avec Messi, une déclaration surprenante d'Agüero au sujet de Ronaldo

Il a poursuivi : « La Coupe du Golfe a désormais plus de cinquante ans d'existence, tout le monde aspire à la remporter et chacun s'y prépare de la meilleure des façons. Si Dieu le veut, ce sera une compétition loyale, et c'est là le plus important, et que cette édition soit une réussite. »

Il a dévoilé une surprise pour le public koweïtien assoiffé d'un onzième titre : « Nous avons mis en place une association de supporters qui commencera son travail dès demain à Djeddah. Nous avons également mis à disposition, jusqu'à présent, 3 avions pour transporter environ 650 supporters afin d'assister aux matchs du Koweït. »

Al-Youssef a ajouté : « Nous nous attendons à ce qu'il y ait d'autres vols, en plus des Koweïtiens présents en grand nombre dans le Royaume. Pour tous ceux qui souhaitent assister aux matchs, nous mettrons en place l'annonce de l'association de supporters à Djeddah afin de faciliter toutes les démarches. »









Il a enchaîné concernant la coopération avec les responsables saoudiens sur ce point : « Le Royaume d'Arabie saoudite ouvre toujours ses portes aux Koweïtiens, des postes-frontières jusqu'aux aéroports. »