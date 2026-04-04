Vidéo : le Premier ministre irakien met en garde contre Halland et le Sénégal

Mohammed Shiaa Al-Sudani, Premier ministre irakien, a mis en garde contre la dangerosité de l'attaquant norvégien Erling Haaland, star de Manchester City.

L'Irak s'est qualifié pour la Coupe du monde 2026 après sa précieuse victoire 2-1 contre la Bolivie.

L'Irak rejoint ainsi le groupe 9 de la Coupe du monde 2026, qui comprend la France, la Norvège et le Sénégal.

Le compte des réseaux sociaux du bureau de presse du Premier ministre irakien a indiqué que M. Al-Sudani avait organisé un déjeuner en l'honneur des stars des Lions du Mésopotamie, pour célébrer leur qualification pour la Coupe du monde.

« Nous voulons prouver, par notre participation à la Coupe du monde, que nous avons mérité notre qualification », a déclaré Al-Sudani après avoir rencontré les joueurs irakiens.

Il a ajouté : « Le groupe de l’Irak est difficile, avec la France, la Norvège qui compte Haaland dans ses rangs, et le Sénégal, mais nous avons confiance en la capacité des joueurs des Lions du Mésopotamie à remporter la victoire. »

Il a poursuivi : « Le Sénégal est une équipe forte, non seulement au niveau africain, mais aussi au niveau mondial. »

L'équipe d'Irak fait son retour en phase finale de la Coupe du monde, après sa seule participation lors de l'édition de 1986.

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