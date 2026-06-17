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Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Loai Mohamed

Traduit par

Vidéo : le premier but de la RDC en Coupe du monde rappelle la touche de la Premier League 20 ans plus tard

Portugal vs RD Congo
Portugal
RD Congo
Coupe du monde
Y. Wissa
Portugal
Congo-Kinshasa
É.-U.

La République démocratique du Congo a enfin ouvert son compteur but en Coupe du monde.

 La sélection de la République démocratique du Congo a inscrit son tout premier but en Coupe du monde en battant le Portugal lors de cette édition.

Menée dès l’entame par une ouverture du score de João Neves, la sélection congolaise a réagi juste avant la mi-temps par Yuan Wisa, auteur d’une tête magistrale profitant d’un marquage défensif insuffisant.

Wissa, qui évolue à Newcastle United, entre ainsi dans l’histoire de la RDC en devenant le premier buteur de cette sélection africaine en Coupe du monde, l’équipe n’ayant pas réussi à marquer lors de sa seule participation précédente, en 1974.

Selon Opta, il s’agit du premier cas, depuis l’Australien Tim Cahill (Everton) en 2006, où un joueur de Premier League inscrit le tout premier but de son pays en Coupe du monde.

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Selon le compte spécialisé « Master Ship », la RDC a dû attendre 52 ans après sa première participation pour marquer, ce qui constitue la deuxième plus longue attente de l’histoire, juste derrière la Bolivie, restée muette de 1930 à 1994.

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