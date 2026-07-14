Vidéo : le père de Lamine Yamal s'en prend aux journalistes à quelques heures du match contre la France

Le père de Lamine Yamal, jeune prodige du FC Barcelone et de la sélection espagnole, a eu un vif accrochage avec des journalistes, quelques heures avant la demi-finale de la Coupe du monde 2026 opposant « La Roja » à la France ce soir.

Selon le site « Foot Mercato », alors qu’il était assis dans un parc en Espagne, Mounir Nasraoui, le père du jeune prodige du FC Barcelone, a vivement réagi lorsque plusieurs journalistes se sont approchés de lui pour le féliciter des performances de « La Roja » dans la compétition.

Assis sur un banc, il a manifesté son agacement d’être filmé, s’est levé et a demandé aux personnes présentes de cesser de le filmer et de le laisser tranquille, déclarant : « S’il vous plaît, ne me filmez pas. Merci », en réponse à l’un des journalistes qui souhaitait féliciter le père de la star espagnole.

Il a ajouté : « Vous n’êtes pas obligés de me féliciter », avant de s’emporter lorsque les journalistes sont restés sur place : « Qu’est-ce que vous voulez, que je vous jette mon téléphone à la figure ou quoi ? ».

La séquence, largement relayée sur les réseaux sociaux, le montre effectuant un geste de la main et réclamant le respect, quelques heures seulement avant le coup d’envoi du match France-Espagne.







