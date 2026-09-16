Shea Lacey, le jeune talent de Manchester United, a réussi à attirer tous les regards lors de la rencontre de son équipe face à Brighton, disputée dans le cadre du troisième tour de la Coupe de la Ligue anglaise, après avoir ouvert le score de superbe manière.

Lacey a inscrit son but à la huitième minute de jeu, après avoir profité de sa présence à l'intérieur de la surface de réparation, avant de décocher une puissante frappe du pied gauche qui a trouvé le fond des filets de Brighton, offrant ainsi à Manchester United un avantage précoce dans la partie.

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Ce but n'était pas qu'une simple ouverture du score, car il revêtait une importance particulière pour le jeune talent, qui a eu l'occasion d'être titulaire avec l'équipe première de Manchester United, lors d'un test important face à Brighton dans le cadre de la Coupe de la Ligue.

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Selon le réseau « Opta » de statistiques du football, Shea Lacey est devenu le premier joueur adolescent à marquer un but lors de sa première titularisation avec Manchester United depuis Marcus Rashford, qui avait réalisé le même exploit à l'âge de 18 ans face à Midtjylland en février 2016.

Cet exploit place ainsi Lacey dans un cercle très fermé aux côtés de Rashford, après avoir su exploiter l'occasion qui lui a été offerte pour laisser rapidement son empreinte, au moment où le jeune joueur poursuit ses efforts pour s'imposer avec l'équipe première.









Lacey espère que ce but face à Brighton marque le début de nouvelles apparitions avec Manchester United dans les prochaines semaines, tandis que l'équipe cherche à poursuivre son parcours en Coupe de la Ligue anglaise et à se qualifier pour le tour suivant.