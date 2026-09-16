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Manchester United v Brighton & Hove Albion - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport
GOAL

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Vidéo : le nouveau Rashford brille dans la grisaille de United avec un but et un chiffre impressionnant

Manchester United vs Brighton
Manchester United
Brighton
Carabao Cup
M. Rashford
S. Lacey
Angleterre

Un talent anglais brille avec Manchester United

Shea Lacey, le jeune talent de Manchester United, a réussi à attirer tous les regards lors de la rencontre de son équipe face à Brighton, disputée dans le cadre du troisième tour de la Coupe de la Ligue anglaise, après avoir ouvert le score de superbe manière.

Lacey a inscrit son but à la huitième minute de jeu, après avoir profité de sa présence à l'intérieur de la surface de réparation, avant de décocher une puissante frappe du pied gauche qui a trouvé le fond des filets de Brighton, offrant ainsi à Manchester United un avantage précoce dans la partie.

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Ce but n'était pas qu'une simple ouverture du score, car il revêtait une importance particulière pour le jeune talent, qui a eu l'occasion d'être titulaire avec l'équipe première de Manchester United, lors d'un test important face à Brighton dans le cadre de la Coupe de la Ligue.

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Selon le réseau « Opta » de statistiques du football, Shea Lacey est devenu le premier joueur adolescent à marquer un but lors de sa première titularisation avec Manchester United depuis Marcus Rashford, qui avait réalisé le même exploit à l'âge de 18 ans face à Midtjylland en février 2016.

Cet exploit place ainsi Lacey dans un cercle très fermé aux côtés de Rashford, après avoir su exploiter l'occasion qui lui a été offerte pour laisser rapidement son empreinte, au moment où le jeune joueur poursuit ses efforts pour s'imposer avec l'équipe première.



Lacey espère que ce but face à Brighton marque le début de nouvelles apparitions avec Manchester United dans les prochaines semaines, tandis que l'équipe cherche à poursuivre son parcours en Coupe de la Ligue anglaise et à se qualifier pour le tour suivant.

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