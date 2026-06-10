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Abobakr El Mokadem

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Vidéo : « Le nouveau devin de la Coupe du monde »… « Le chameau de Pogba » prédit le vainqueur de la Coupe du monde 2026

Arabie Saoudite vs Uruguay
Arabie Saoudite
Uruguay
Coupe du monde
France
Espagne
Portugal
Angleterre
Brésil
Argentine
P. Pogba
Arabie saoudite
Uruguay
É.-U.
France
Espagne
Portugal
Angleterre
Brésil
Argentine

Le choix s’est porté sur l’une des sept équipes en lice.

Au-delà des analyses des experts et de l’intelligence artificielle, les passionnés de football guettent, avant chaque grand tournoi, des pronostics d’un genre particulier.

Il s’agit de pronostics échappant à toute intervention humaine, à l’image de la pieuvre « Paul », célèbre pour avoir prédit avec précision les résultats de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud.

À quelques heures du coup d’envoi de la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique, c’est au tour d’un chameau de se lancer dans la course aux pronostics.

En décembre 2025, la star française Paul Pogba a officialisé un partenariat stratégique et pris une participation estimée à 20 % dans l’écurie saoudienne « Al-Hobub », considérée comme la première équipe professionnelle de courses de dromadaires au monde. 

Ce lundi, le club a diffusé sur sa page Facebook une vidéo où l’on voit Pogba aux côtés d’un chameau, prêt à désigner le futur champion du monde 2026.

Coupe du monde
Arabie Saoudite crest
Arabie Saoudite
KSA
Uruguay crest
Uruguay
URU

Pour désigner le futur champion, le dromadaire s’approche d’un seau orné du drapeau d’une nation et s’y désaltère.

Au choix : France, Espagne, Argentine, Arabie saoudite, Brésil, Angleterre ou Portugal.

Une fois libéré par Pogba, l’animal s’est dirigé vers le seau orné du drapeau français, annonçant ainsi une possible victoire des Bleus en 2026.

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