Vidéo : « Le nouveau devin de la Coupe du monde »… « Le chameau de Pogba » prédit le vainqueur de la Coupe du monde 2026

Au-delà des analyses des experts et de l’intelligence artificielle, les passionnés de football guettent, avant chaque grand tournoi, des pronostics d’un genre particulier.

Il s’agit de pronostics échappant à toute intervention humaine, à l’image de la pieuvre « Paul », célèbre pour avoir prédit avec précision les résultats de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud.

À quelques heures du coup d’envoi de la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique, c’est au tour d’un chameau de se lancer dans la course aux pronostics.

En décembre 2025, la star française Paul Pogba a officialisé un partenariat stratégique et pris une participation estimée à 20 % dans l’écurie saoudienne « Al-Hobub », considérée comme la première équipe professionnelle de courses de dromadaires au monde.

Ce lundi, le club a diffusé sur sa page Facebook une vidéo où l’on voit Pogba aux côtés d’un chameau, prêt à désigner le futur champion du monde 2026.

Pour désigner le futur champion, le dromadaire s’approche d’un seau orné du drapeau d’une nation et s’y désaltère.

Au choix : France, Espagne, Argentine, Arabie saoudite, Brésil, Angleterre ou Portugal.

Une fois libéré par Pogba, l’animal s’est dirigé vers le seau orné du drapeau français, annonçant ainsi une possible victoire des Bleus en 2026.