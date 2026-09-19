Le Barça a signé une précieuse victoire sur la pelouse de son hôte, le FC Séville (3-1), lors de la rencontre disputée au stade Ramón Sánchez-Pizjuán, dans le cadre de la septième journée du championnat d'Espagne. Le club catalan poursuit ainsi sa domination en tête du classement de la Liga et conserve son bilan vierge de toute défaite.

Le Barça a abordé la rencontre avec un moral au beau fixe après avoir réalisé un sans-faute lors de ses six premiers matches, mais il a été confronté à un test difficile face au FC Séville, qui a affiché une agressivité manifeste durant la première mi-temps et a réussi à mettre la pression sur les joueurs de Hansi Flick, les empêchant d'imposer leur style habituel.

Les hôtes ont ouvert le score à la 18e minute par l'intermédiaire de Youssouf Fofana, après que le FC Séville a récupéré le ballon dans une zone avancée. Mais l'avance de la formation andalouse n'a pas duré longtemps, puisque Raphinha a égalisé seulement 3 minutes plus tard, profitant d'une magnifique passe d'Andreas Christensen, la première période se terminant sur un score de parité (1-1).

Le tableau a totalement changé après la pause, le Barça revenant plus dominateur et plus dangereux. Raphinha a réussi à inscrire son deuxième but à la 51e minute, après que Lamine Yamal lui a offert le but d'une passe remarquable, donnant à son équipe l'avantage pour la première fois de la rencontre.

Raphinha a parachevé son récital à la 69e minute, Yamal offrant de nouveau un but au capitaine du Barça, qui a habilement lobé le gardien du FC Séville, signant un triplé et scellant la victoire de son équipe sur le score de trois buts à un.

Raphinha a porté son total à 12 buts, en tête du classement des buteurs du championnat d'Espagne, tandis que Lamine Yamal a atteint la barre des 4 passes décisives dans la compétition. Le duo continue ainsi d'afficher des statistiques marquantes avec le Barça cette saison.

Tout au long de la seconde période, le Barça a imposé sa domination de manière plus nette, profitant du relâchement de la pression sévillane, et a monopolisé le ballon à hauteur de 77 %, tandis que les hôtes n'ont pu cadrer que deux tirs. Le club catalan a ainsi conclu la rencontre et conservé sa place de leader avant la trêve internationale.