La sélection mexicaine a affirmé sa supériorité face à l’Équateur en menant 2-0 à la mi-temps, ce mercredi au stade Azteca de Mexico, lors des 32es de finale de la Coupe du monde 2026.

Cette rencontre a permis à l’équipe mexicaine, évoluant à domicile, et à plusieurs de ses joueurs, d’établir plusieurs records historiques, lors d’une soirée qui pourrait marquer les annales de la Coupe du monde.

Les deux buts mexicains ont été inscrits par Julián Quiñones et Raúl Jiménez.

Selon Opta, le Mexique a pour la première fois de son histoire mené d’au moins un but à la mi-temps d’un match de Coupe du monde, et ce lors de sa 64e rencontre dans l’épreuve.

Selon le compte Master Sheep, Quiñones est le deuxième Mexicain à atteindre au moins trois buts lors d’une même édition de la Coupe du monde, après la légende Luis Hernández et ses quatre réalisations en 1998.

Selon Opta, il a désormais pris part à quatre réalisations (trois buts et une passe décisive), égalant le record mexicain de participation aux buts lors d’une même édition, détenu par Luis Hernández lors de l’édition 1998, selon les statistiques disponibles depuis 1966.

Opta précise encore que Kenyonis est le deuxième Mexicain, après Manuel Negrete face à la Bulgarie en 1986, à marquer et à offrir une passe décisive lors d’un même match à élimination directe de la Coupe du monde.

Enfin, le jeune Gilberto Mora a attiré l’attention en étant titulaire à seulement 17 ans et 259 jours, selon Opta, le deuxième plus jeune joueur à avoir débuté un match à élimination directe en Coupe du monde, derrière la légende brésilienne Pelé, qui avait 17 ans et 239 jours lors de son match contre le Pays de Galles en 1958.

Opta précise que le jeune homme occupe désormais la deuxième place du classement historique des plus jeunes joueurs à avoir débuté en phase à élimination directe de la Coupe du monde, devançant des noms prestigieux tels que l’Espagnol Gavi, le Néerlandais De Harder, l’Italien Giuseppe Bergomi, l’Anglais Michael Owen et le Marocain Bilal El Khannous, avant de continuer à écrire l’histoire avec la sélection mexicaine lors de la Coupe du monde 2026.