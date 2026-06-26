Les sélections du Japon et de la Suède ont validé leur billet pour les 16es de finale de la Coupe du monde 2026, après avoir partagé les points (1-1) lors de leur confrontation de la troisième journée de la phase de groupes. Ce partage a permis aux « Samouraïs » de prendre la deuxième place de leur groupe, tandis que la Suède s'est garantie une place parmi les meilleurs troisièmes.

Les Japonais, qui visaient la victoire pour prendre la tête du groupe, ont dominé une grande partie de la première période, mais se sont heurtés à l’excellent gardien suédois Jakob Fidel Zitterström, auteur de plusieurs arrêts décisifs. pendant que la sélection suédoise subissait le coup dur de la blessure de son défenseur titulaire Isaac Hien juste avant la mi-temps.

La domination japonaise s’est poursuivie après la pause, jusqu’à ce que Daizen Maeda ouvre le score à la 56^e minute, bien servi par une passe décisive de Ritsu Doan, inscrivant ainsi son premier but international depuis septembre 2024.



La réponse suédoise ne tarde pas : Anthony Elanga égalise quatre minutes plus tard en partant côté droit et en logeant un superbe tir du gauche dans les filets, inscrivant son deuxième but consécutif et maintenant son équipe dans la partie.

Dans le temps fort qui a suivi, les deux formations ont cherché le but de la victoire : Zion Suzuki a repoussé les tentatives d’Alexander Isak et d’Elanga, tandis que Koki Ogawa manquait une occasion en or pour offrir le succès aux siens.

Ce partage place le Japon à la deuxième place de son groupe et lui promet un choc de prestige face au Brésil, leader de l’autre poule, lors des seizièmes de finale.

De son côté, la Suède se qualifie pour la cinquième fois consécutive à la phase à élimination directe en terminant parmi les meilleurs troisièmes. Elle connaîtra son adversaire après la dernière journée.

Tous les regards sont désormais tournés vers le choc Japon-Brésil, l’un des temps forts des huitièmes de finale, tandis que la Suède espère prolonger son aventure et tirer parti de sa qualification tardive pour aller le plus loin possible dans la compétition.