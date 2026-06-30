Vidéo : le gardien néerlandais a privé le Maroc de deux buts en une minute

Bart Verbruggen, le gardien des Pays-Bas, a maintenu son équipe dans la partie en réalisant deux arrêts décisifs à une minute d'intervalle face au Maroc, lors du match disputé au stade de Monterrey, au Mexique, en 16es de finale de la Coupe du monde.

À la 18e minute, Achraf Hakimi a tiré un corner depuis la droite, dont Naïl Al-Ainari a repris le centre de la tête avec puissance, mais le gardien de Brighton a brillamment repoussé le ballon.

Quelques secondes plus tard, le ballon revient à Achraf Hakimi à la limite de la surface néerlandaise ; l’arrière droit déclenche une frappe puissante que le gardien repousse de justesse.

Le vainqueur de cette rencontre affrontera en huitièmes de finale le Canada, qui a éliminé l’Afrique du Sud en s’imposant 1-0.











