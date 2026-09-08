Federico Valverde a inscrit le deuxième but du Real Madrid dans les filets de l'Inter Milan, à la 23e minute de leur rencontre disputée ce mardi, en ouverture de leur parcours en Ligue des champions.

Kylian Mbappé avait ouvert le score à la 14e minute, tout à fait contre le cours du jeu, alors que l'Inter était le plus proche de faire trembler les filets, sans le brio du gardien Thibaut Courtois.

À la 23e minute, le gardien de l'Inter Milan, Josep Martínez, a tenté de dribbler Valverde, qui l'a pressé avec force et lui a subtilisé le ballon, celui-ci finissant dans les filets.









L'erreur du gardien de l'Inter Milan a rappelé de précédentes bévues de gardiens face au Real Madrid également.

Parmi les plus marquantes de ces erreurs figure celle de Loris Karius, gardien de Liverpool en finale de la Ligue des champions 2018.

Karius avait tenté de transmettre rapidement le ballon à la main à un coéquipier, mais Benzema, qui le pressait, a tendu le pied et intercepté le ballon, qui a filé directement au fond des filets.

L'erreur du jour a également rappelé celle de l'Italien Gianluigi Donnarumma, actuel gardien de Manchester City et ancien gardien du Paris Saint-Germain, face au Real Madrid lui aussi en 2022.

Le Real Madrid avait affronté le Paris SG lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions, et Donnarumma était alors le gardien du club français.

Le Paris SG avait ouvert le score, avant que le Real Madrid n'égalise grâce au Français Karim Benzema.

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Le but égalisateur du Real Madrid était survenu après une erreur catastrophique de Donnarumma, Benzema l'ayant pressé avec force jusqu'à faire chuter le gardien lors d'une passe, le ballon parvenant à Vinícius, qui l'a transmis à Karim, lequel l'a envoyé au fond des filets.