Vidéo... Le gardien de Al-Taawoun met Yassine Bounou dans une situation embarrassante

Le Marocain Yassine Bounou, gardien de but du Al-Hilal, n'a pas échappé aux critiques des médias après le match nul décevant de son équipe face à Al-Taawoun (2-2), lors de la 27e journée du championnat Roshen.

Avec ce résultat, Al-Hilal a perdu deux nouveaux points dans la course au titre, portant son total à 65 points à la deuxième place, à égalité avec Al-Ahli Jeddah, troisième, et derrière Al-Nassr, avec 5 points de retard.

Le journaliste saoudien Khaled Al-Shneef a diffusé, dans son émission « Dorina Ghair », un extrait de la séquence du deuxième but encaissé par Al-Hilal, mettant en avant la mauvaise gestion par Yassine Bounou d'un coup franc dès le début de l'action.

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Bono s'est montré mal placé, n'ayant pas réussi à se positionner correctement pour capter le ballon, ce qui a permis à Al-Taawoun de reprendre le contrôle du ballon, d'envoyer un centre et de marquer.

Le journaliste a comparé l'action de Bono à celle du gardien brésilien Mailsom, qui évolue au sein de l'équipe de Al-Taawoun, et qui s'est retrouvé dans une situation similaire, mais dont le bon placement dans la surface de réparation lui a permis d'intercepter le ballon.

De même, Al-Shneef a comparé les statistiques de Bono à celles du gardien de Al-Taawoun lors de ce match : ce dernier a repoussé 6 tentatives depuis l'intérieur de la surface de réparation, tandis que le gardien marocain n'a repoussé aucune tentative.

À ce sujet, Al-Shneef a déclaré : « Bono a été formidable lors de sa première saison avec Al-Hilal, mais il n’a pas réussi à reproduire les mêmes performances la saison dernière et cette saison. »

Il a conclu : « Ce recul n'enlève rien à Bono, qui reste sans aucun doute l'un des meilleurs gardiens du monde. »







