Liverpool a encaissé un nouveau coup dur dans sa préparation pour la nouvelle saison, après avoir gaspillé son avance (2-0) et s'être incliné face aux Français de Monaco sur le score de 3 buts, une répétition décevante du scénario de la lourde défaite subie récemment par l'équipe face à Leeds United, ce qui laisse présager de la difficulté de la mission qui attend le nouveau directeur technique Arne Slot dans la reconstruction de l'équipe après le départ de sa légende Mohamed Salah.

Liverpool a entamé la rencontre avec force et une nette domination, Isak ouvrant le score à la 15e minute d'une frappe ras de terre puissante logée dans le but après une belle action collective, avant que Wirtz n'ajoute le deuxième but avant la trentième minute à la suite d'une confusion dans les six mètres, offrant à l'équipe recevante une avance confortable qui semblait mettre la victoire à portée de main.

Mais l'effondrement défensif soudain, devenu une caractéristique inquiétante des derniers matches de Liverpool, a de nouveau refait surface.

En effet, une minute avant la fin de la première période, Golovine a réduit l'écart sur un penalty d'une frappe puissante venue se loger dans la lucarne, malgré la lecture correcte de la trajectoire par Alisson, portant le score de la première mi-temps à 2-1.

L'effondrement s'est poursuivi en seconde période, Monaco égalisant seulement 10 minutes après le retour des vestiaires, lorsque Biereth a exploité le ballon renvoyé après l'arrêt de Mamardashvili sur sa première frappe, surprenant le gardien brésilien et inscrivant le but de l'égalisation, le deuxième.

L'hémorragie de buts ne s'est pas arrêtée là, puisque Brunner est parvenu à inscrire le but de la victoire pour les Français sur un corner au premier poteau, dépassant la défense anglaise avec une facilité troublante, complétant le scénario catastrophique dont Anfield a été le théâtre.

Cette défaite représente un nouveau coup dur pour le projet d'Arne Slot, encore à ses débuts, dans un été marqué par des changements radicaux avec le départ de Salah et le changement du staff technique, malgré les deux victoires de l'équipe face à Sunderland et Wrexham lors de ses précédents matches amicaux.