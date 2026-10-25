Bournemouth a ravivé les plaies de son hôte Manchester United, après l'avoir emporté sur le score de trois buts à zéro, lors de la rencontre qui les a opposés ce dimanche soir, à Old Trafford, dans le cadre de la huitième journée de Premier League.









Les trois buts de Bournemouth ont été inscrits par Ryan (38e), Marcus Tavernier (43e) et Evanilson (71e).

Bournemouth porte ainsi son total à 9 points et occupe la 13e place, tandis que Manchester United reste bloqué à 7 points, à la 16e position.









Manchester United n'a plus goûté à la victoire lors de ses 8 derniers matches toutes compétitions confondues, et plus précisément depuis son succès face au club azerbaïdjanais du Qarabağ en Ligue des champions sur le score de 4-0.

L'avenir de l'entraîneur, Michael Carrick, est désormais suspendu à un fil, dans un contexte d'effondrement de Manchester United et de rapprochement du bas du classement.