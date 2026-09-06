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Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traduit par

Vidéo : le derby aux couleurs rouges, Arsenal renverse Chelsea et rejoint City en tête

Arsenal vs Chelsea
Arsenal
Chelsea
Premier League
Angleterre

Choc explosif en Premier League

  Arsenal a remporté le derby londonien en s'imposant face à son hôte Chelsea sur le score de 2-1, lors de la rencontre qui les a opposés au stade de l'Emirates, pour la troisième journée de Premier League.

Chelsea a ouvert le score dès la deuxième minute par l'intermédiaire de Morgan Rogers, embrasant le derby très tôt, notamment après que Rogers eut célébré son but de manière provocante devant les supporters d'Arsenal.



Arsenal est parvenu à égaliser à la 25e minute grâce à Kai Havertz, et la première période s'est achevée sur un score de parité de 1-1.



En seconde période, Arsenal a poursuivi ses tentatives jusqu'à inscrire un deuxième but à la 50e minute, par l'intermédiaire de Martin Ødegaard.



Par la suite, Arsenal a largement dominé le ballon et lancé de nombreuses attaques dangereuses, mais le brio du gardien argentin Emiliano Martínez l'a privé d'alourdir son total de buts.

Arsenal a ainsi porté son total à 9 points, partageant la tête du classement avec Manchester City, tandis que Chelsea est resté bloqué à 6 points, à la quatrième place.

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