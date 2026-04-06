Vidéo : « Le coup qui a marqué l'histoire »... Donnarumma perd son plan et un jeune Bosnien offre à son pays son billet pour la Coupe du monde

Lors d'une soirée de football inoubliable à Zenica, alors que des millions de personnes retenaient leur souffle pendant le match de barrage pour la Coupe du monde 2026, un jeune Bosnien de 14 ans a volé la vedette aux stars du terrain, après avoir joué un rôle inattendu dans la qualification historique de son pays aux dépens de l'Italie.

Il s'agit d'Avan Cizmic, le ramasseur de balles devenu du jour au lendemain un héros national après avoir dérobé la « feuille de triche » du gardien italien Gianluigi Donnarumma lors des tirs au but.

De ramasseur de balles à icône nationale

Alors que la Bosnie fêtait sa qualification sensationnelle pour la Coupe du monde après sa victoire aux tirs au but face aux quadruples champions du monde, l'histoire d'Avan Čezmić faisait la une des journaux.

Ce jeune joueur, qui évolue au sein du club local de Nik Čelić, ne figurait pas sur la liste de l'entraîneur Sergej Barbarez, mais il était présent sur le terrain enflammé du Bilino Polje en tant que ramasseur de balles, avant de se retrouver au cœur de l'action.

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Le vol du papier

Dans la tension qui a précédé les tirs au but, une altercation a éclaté entre Donnarumma et le gardien bosnien Nikola Vasili.

« Donnarumma a essayé de déchirer la feuille sur laquelle j’avais noté des informations sur les tirs au but italiens », a déclaré Vasili, joueur de Saint-Pauli, dimanche. « Heureusement, nous avions prévu toutes les éventualités et avions apporté une copie photocopiée. »

Mais au milieu de la confusion, Avan a remarqué un petit bout de papier à côté de la serviette de Donnarumma : c'était la triche contenant les détails des tirs des joueurs bosniaques.

Interrogé par la chaîne bosniaque Face TV, le jeune ramasseur de balles a déclaré : « J'ai vu ce bout de papier et j'ai tout de suite compris ce que c'était. Je l'ai attrapé et je l'ai caché. »

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de lui succéder. Il a ajouté : « Elle contenait toutes les informations sur nos joueurs. Sans cette feuille, Donnarumma n'a pu compter que sur son instinct. »

Avan Cizmic a poursuivi à propos du gardien italien : « Il était très déçu et en colère. Il a pris sa serviette et a remarqué que la feuille avait disparu. Il l’a cherchée, mais ne l’a pas trouvée. »

Ce qui s'est passé ensuite est entré dans l'histoire : Donnarumma n'a réussi à arrêter aucun tir au but, et la Bosnie-Herzégovine a décroché son billet pour la Coupe du monde pour la première fois de son histoire.

Depuis cette nuit-là, les réseaux sociaux ont été inondés de messages rendant hommage au jeune garçon.

Un butin pour la bonne cause

Avan Cizmic est rentré chez lui mardi soir avec son précieux « butin », le bout de papier qui a changé le cours du match.

Selon ce qu'il a révélé aux médias locaux, le jeune homme a l'intention de mettre la feuille aux enchères et de reverser les bénéfices à des œuvres caritatives.

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