Un match nul 2-2 a scellé l’issue de la rencontre passionnante qui a opposé ce lundi les équipes nationales de l’Uruguay et du Cap-Vert au stade Hard Rock, dans le cadre de la deuxième journée du groupe 8 de la Coupe du monde 2026.

La 21^e minute a été marquée par un événement historique pour la sélection venue du continent africain, lorsque Kevin Lineni a inscrit le premier but du Cap-Vert de toute son histoire en Coupe du monde, donnant l'avantage à son équipe et inscrivant son nom dans les annales de la compétition.

Juste avant la mi-temps, l’Uruguay a égalisé : à la 44^e minute, Maximiliano Araújo a repris de volée un ballon repoussé par la barre transversale après un coup de tête puissant d’un coéquipier.

Juste avant la mi-temps, puis exactement à la 6e minute du temps additionnel, Agustín Canopío doublait la mise pour la « Celeste » en reprenant de la tête un centre précis suite à une remise d’Araújo, offrant ainsi aux Uruguayens un avantage 2-1 à la pause.

En seconde période, le Cap-Vert est revenu dans la partie grâce à Hélio Varela, auteur de l’égalisation à la 61^e minute après une erreur grossière d’un défenseur uruguayen qui a mal négocié son dégagement.

L’Uruguay a bien failli repasser devant à la 68e minute par l’intermédiaire de Maximiliano Araújo, mais l’arbitre a annulé la réalisation pour hors-jeu après consultation de la vidéo (VAR).

Les deux formations, évoluant dans le groupe H de la Coupe du monde 2026, partagent leur poule avec l’Espagne et l’Arabie saoudite.

L’Espagne, de son côté, avait dominé l’Arabie saoudite 4-0 lors de la même journée, portant son total à quatre points en tête du groupe, après avoir débuté par un match nul 0-0 face au Cap-Vert.

Grâce à ce résultat, l’Uruguay totalise deux points et occupe la deuxième place, devançant le Cap-Vert, troisième au goal average.

Enfin, l’Arabie saoudite ferme la marche avec un seul point, ce qui laisse mathématiquement toutes les options ouvertes avant la dernière journée de la phase de groupes.