Vidéo : Le Cap-Vert égale l’exploit historique de l’Argentine… tandis qu’une star uruguayenne fait revivre le passé

Menée au score, l’Uruguay a finalement renversé le Cap-Vert 2-1 en première période de leur rencontre de la deuxième journée du groupe 8 de la Coupe du monde 2026.

Cette rencontre est marquée par un événement historique pour le Cap-Vert, qui inscrit son tout premier but en phase finale de la Coupe du monde.

L’ouverture du score, signée Kevin Lineni à la 21^e minute, a offert aux Africains un avantage mérité et propulsé le joueur dans les annales du football mondial.

L’Uruguay a toutefois refait surface juste avant la mi-temps : à la 44^e minute, Maximiliano Araújo a repris de volée un ballon repoussé par la barre transversale suite à un coup de tête puissant d’un coéquipier, remettant les deux équipes à égalité.

Juste avant la mi-temps, Agustín Canopio a conclu une action collective bien menée : centre précis, tête d’Araujo et frappe croisée du gauche pour battre le gardien cap-verdien.

Selon le site français « Stats Foot », Lineni est seulement le troisième joueur africain de l’histoire de la Coupe du monde à marquer sur coup franc direct, après le Tunisien Raouf Bouzine contre la Belgique en 2002 et le Nigérian Kalu Uche face à la Grèce en 2010.

Selon lecompte spécialisé « Mr. Sheph », les Cap-Verdiens sont seulement la deuxième sélection de l’histoire, après l’Argentine (but de Luis Felipe Monte contre la France le 15 juillet 1930), à ouvrir son compteur mondialiste d’un coup franc direct. 96 ans plus tard, le Cap-Vert a réédité cet exploit grâce à la réalisation de Kevin Lineni face à l’Uruguay.

Selon « Stats Foot », Maximiliano Araújo est également le premier Uruguayen depuis Oscar Míguez en 1954 à marquer ou à offrir une passe décisive lors de ses deux premiers matchs dans une même Coupe du monde.

Le site rappelle par ailleurs que l’Uruguay a conclu une première période en tête alors qu’il était mené au score pour la première fois en Coupe du monde depuis son match face à la France le 15 juillet 1966.

Sur le même sujet, le compte « Mr. Sheph » rappelle que Maxi Araújo est seulement le sixième Uruguayen à compter au moins deux buts et une passe décisive lors de ses deux premières sorties dans l’épreuve, après Héctor Castro (1930), Juan Pedro Arispe (1930), Alcides Ghiggia (1950), Juan Alberto Schiaffino (1950) et Óscar Miguez (1954).

Cette liste historique comprend Héctor Castro (1930), Juan Peregrino Anselmo (1930), Alcides Ghiglia (1950), Juan Alberto Schiaffino (1950), Julio César Abadi (1954), Maximiliano Araújo (2026) ».

De son côté, la source « Opta » souligne que le Cap-Vert est devenu la première équipe de l’histoire moderne de la Coupe du monde (depuis au moins 1966) à ouvrir son compteur buts sur coup franc direct ; l’œuvre de Leniní n’était que la deuxième tentative cadrée des « Bleus » dans le tournoi.