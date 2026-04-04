Vidéo : Le but est grand ouvert… Un joueur du Hilal rate l'occasion la plus incroyable de la saison

Le match opposant Al-Hilal à Al-Taawoun, qui a réuni les deux équipes samedi soir dans le cadre de la 27e journée du championnat professionnel Roshen, a été marqué par l'une des occasions manquées les plus étranges de la part d'une des stars du « leader asiatique », un incident qui a surpris tant les supporters que les critiques.

Ce moment catastrophique est survenu après une passe précise du Portugais Ruben Neves, milieu de terrain d'Al-Hilal, sur un coup franc direct, qui a envoyé le ballon dans la surface de réparation d'Al-Taawoun.

Après une sortie hasardeuse du gardien de but de l'équipe visiteuse et un mauvais placement des défenseurs de « Al-Sukari », Hassan Tambakti s'est retrouvé face au ballon et devant un but vide, mais il a tiré de manière surprenante hors du cadre, laissant passer une occasion certaine pour son équipe.

Lire aussi... Vidéo : les catastrophes d'Al-Hilal choquent Yassine Bounou face à Al-Taawoun

Lire aussi... Choc inattendu... Benzema aggrave les souffrances d'Al-Hilal face à la vague de blessures

Lire aussi... Vidéo... Al-Ahly retrouve son éclat et détrône provisoirement Al-Hilal de la deuxième place du championnat

Cette occasion manquée a clairement choqué le joueur et ses coéquipiers, et une grande colère se lisait sur le visage de l'Italien Simone Inzaghi, l'entraîneur d'Al-Hilal, qui semblait incrédule face à ce qui venait de se passer.

Au final, cette action reste l'un des moments les plus étranges du match, prouvant que le football n'est jamais à court de surprises, quelles que soient les capacités et les occasions offertes aux joueurs.