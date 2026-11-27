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La sélection algérienne U17 a écrit un nouveau chapitre de son histoire en décrochant une victoire précieuse et difficile face à la République dominicaine (1-0), lors de la dernière journée de la phase de groupes de la Coupe du monde U17. Elle a ainsi officiellement validé son billet pour le tour suivant et confirmé qu'elle compte parmi les sélections montantes les plus en vue du tournoi.

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Le match disputé ce vendredi n'avait rien d'une simple rencontre de fin de phase de groupes. Il avait des allures de finale avant l'heure, où le partage n'était pas permis : les deux sélections savaient que seule la victoire leur offrirait le billet pour la suite et la joie de la qualification à leurs supporters.

Dès les premières minutes, la détermination se lisait sur les visages des joueurs algériens. Entrés dans la rencontre avec une grande concentration et beaucoup de confiance, ils ont imposé leur domination au milieu de terrain et tenté de trouver le chemin des filets par tous les côtés, tandis que la République dominicaine misait sur son organisation défensive et des contre-attaques rapides.

Le moment décisif est survenu à la 27e minute, lorsque Yacine Abed a réussi à percer le verrou d'une défense solide pour inscrire, de belle manière, l'unique but de la rencontre. Il a enflammé les tribunes et offert à sa sélection un avantage qu'elle a conservé jusqu'au bout.

Le but d'Abed n'était pas un simple but : c'était le billet pour la qualification et un moment d'affirmation. Il a donné un énorme coup de fouet moral à ses coéquipiers, qui ont pu jouer avec davantage de sérénité pendant le reste de la rencontre.

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Après l'ouverture du score, la République dominicaine a tenté de revenir dans le match et a multiplié les offensives en quête de l'égalisation. Mais la défense algérienne a répondu présent et livré l'un de ses meilleurs matchs du tournoi, avec une grande solidité et une organisation rigoureuse, privant l'adversaire de toute véritable occasion de marquer.

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En seconde période, la physionomie du match a complètement changé. L'Algérie a légèrement reculé pour préserver son avance et s'est appuyée sur les contre-attaques, tandis que la République dominicaine poussait de toutes ses forces, en vain face à la bravoure du gardien algérien et de sa défense.

Les dernières minutes ont été les plus difficiles pour les supporters algériens, qui ont vécu sur les nerfs jusqu'au coup de sifflet final. L'arbitre a fini par siffler la victoire des Verts (1-0) et leur qualification méritée pour les seizièmes de finale, une grande performance pour la sélection arabe.

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Grâce à ce succès, l'Algérie porte son total à 6 points et occupe la deuxième place du groupe, derrière le Chili à la différence de buts, avec deux victoires et une défaite, au terme d'un parcours marqué par l'esprit combatif et une forte personnalité.

La République dominicaine, elle, reste bloquée à 4 points à la troisième place du groupe. Elle garde l'espoir de se qualifier parmi les meilleurs troisièmes, dans l'attente des résultats des autres groupes, qui n'ont pas encore disputé leur dernière journée.

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Cette victoire confirme que le football algérien est sur la bonne voie chez les jeunes et que cette génération possède des talents capables de bâtir l'avenir et de porter haut les couleurs de l'Algérie sur la scène internationale.