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Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir
Traduit par

Vidéo : le but de Mbappé déchaîne la colère, pourquoi la décision a-t-elle été différente entre le Real Madrid et le Betis ?

Real Madrid vs FC Séville
Real Madrid
FC Séville
LaLiga
Kylian Mbappé
Espagne
France

Polémique enflammée

La rencontre entre le Real Madrid et le Séville FC a été le théâtre d'une nouvelle polémique arbitrale, après que les joueurs andalous ont réclamé une faute au début de l'action qui s'est conclue par le deuxième but de Kylian Mbappé pour la Maison Blanche, au milieu des protestations concernant un contact non sifflé par l'arbitre entre Jude Bellingham et Fofana.

La séquence est survenue après que le ballon s'est déplacé du côté gauche vers le milieu du terrain, les joueurs du Séville FC estimant que Bellingham avait commis une faute lors d'un duel avec Fofana, avant que le Real Madrid ne poursuive son action et ne la conclue par un superbe but de Mbappé, portant le score à 2-0.

L'incident a soulevé des interrogations quant à la validité du but, les joueurs sévillans étant convaincus que la faute précédente aurait dû entraîner l'arrêt du jeu et l'annulation de l'action, alors que l'arbitre a poursuivi la direction du match sans signaler d'irrégularité.

La séquence impliquant Mbappé n'était pas la première à susciter la polémique dans cette rencontre, puisqu'elle avait été précédée par l'épisode d'Arda Güler, qui a échappé à l'exclusion après une intervention du coude sur Peque Fernández, avant d'inscrire le premier but du Real Madrid. De quoi relancer les critiques au sujet des décisions arbitrales qui ont, selon les protestations sévillanes, favorisé la Maison Blanche.

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