L'Argentin Lionel Messi, capitaine de la sélection de son pays, a attiré tous les regards lors de la rencontre amicale face au Bénin, à l'aube de ce mercredi, dans un match au caractère particulier, au milieu d'une ambiance festive et émouvante du public à l'égard de la légende du « Tango ».

Messi est apparu profondément ému avant le coup d'envoi de la rencontre, cédant même à une crise de larmes alors qu'il se trouvait à l'intérieur du bus de la sélection, après avoir vu l'immense accueil du public et les chants scandés par les supporters pour célébrer sa personne et son parcours avec la sélection argentine.

Le capitaine de l'Argentine n'a de nouveau pas pu retenir ses larmes durant l'exécution de l'hymne national, Messi apparaissant en pleurs dans une scène émouvante, tandis que son entraîneur Lionel Scaloni semblait lui aussi touché par le moment, dans le cadre de l'ambiance particulière qui a entouré le match.

Le public a choisi de célébrer le parcours de Messi d'une manière symbolique, après l'interruption du jeu à la dixième minute, en référence au maillot numéro 10 porté par la star argentine tout au long des années de sa carrière, tandis que les chants s'élevaient dans les tribunes pour célébrer le capitaine de la sélection.

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Le numéro 10 était fortement présent dans la scène, en tant que marque la plus emblématique du parcours de Messi avec l'Argentine, qui a été le théâtre de nombreuses réalisations et de nombreux titres, au premier rang desquels le sacre à la Coupe du monde 2022 et à la Copa America.

Ainsi, la rencontre face au Bénin s'est transformée en une soirée exceptionnelle pour Messi, au cours de laquelle les larmes du capitaine de l'Argentine se sont mêlées aux célébrations du public, dans une scène qui reflète la grande place qu'occupe la star chevronnée auprès du public de son pays, avant que le numéro 10 ne vienne de nouveau attirer les projecteurs sur le terrain.







