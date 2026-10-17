Vidéo : Lamine Yamal trompe le Real Betis d'un but fantastique

L'Espagnol Lamine Yamal, star du Barça, a inscrit un but exceptionnel dans les filets du Real Betis, après seulement 10 minutes de jeu dans la rencontre qui oppose les deux équipes au stade de La Cartuja, dans le cadre de la neuvième journée du championnat d'Espagne, offrant ainsi l'avantage au club catalan grâce à une superbe réalisation signée de sa patte.

Le but est survenu au terme d'une action individuelle époustouflante, entamée par Yamal qui a récupéré le ballon au milieu de terrain barcelonais, avant d'échanger des passes avec le Français Jules Koundé, puis de filer vers la surface de réparation en usant de son habileté dans le dribble pour éliminer Facundo Bernal, et enfin d'enrouler une frappe du pied gauche depuis le côté droit de la surface, qui est allée se loger dans les filets.

Le but a suscité l'admiration du public présent à La Cartuja, et l'Allemand Hansi Flick, entraîneur de Barcelone, l'a célébré d'une manière qui traduisait sa fascination devant la prestation de son jeune joueur, auteur de la différence par une habileté individuelle face à un adversaire coriace.

Yamal poursuit son éclatante réussite cette saison, portant son total à 8 buts en Liga, auxquels s'ajoute un but en Ligue des champions, ainsi que 9 passes décisives toutes compétitions confondues, soit 5 en Liga et 4 sur la scène européenne.