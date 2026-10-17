Vidéo : Lamine Yamal trompe le Real Betis d'un but de rêve

L'Espagnol Lamine Yamal, la star du Barça, a inscrit un but exceptionnel dans les filets du Real Betis, après seulement 10 minutes de jeu dans la rencontre qui oppose les deux équipes au stade de La Cartuja, dans le cadre de la neuvième journée de Liga, offrant ainsi l'avantage au club catalan sur un superbe but portant sa signature.

Le but est venu au terme d'une action individuelle époustouflante, entamée par Yamal par une récupération du ballon au milieu de terrain du Barça, avant d'échanger des passes avec le Français Jules Koundé, puis de s'élancer vers la surface de réparation, usant de son habileté dans le dribble pour éliminer Facundo Bernal, avant d'enrouler une frappe du pied gauche depuis le côté droit de la surface, qui est allée se logner dans les filets.

Le but a suscité l'admiration des spectateurs présents au stade de La Cartuja, et l'Allemand Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, l'a célébré d'une manière qui traduisait sa fascination devant la prestation de son jeune joueur, auteur de la différence grâce à une action individuelle face à un adversaire coriace.

Yamal poursuit son éclatante réussite cette saison, portant son total à 8 buts en Liga, auxquels s'ajoute un but en Ligue des champions, ainsi que 9 passes décisives toutes compétitions confondues, soit 5 en Liga et 4 sur la scène européenne.