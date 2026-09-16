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Vidéo : Lamine Yamal met un joueur saoudien dans l'embarras face aux supporters

Sundowns FC vs Al Ahli
Sundowns FC
Al Ahli
FIFA Intercontinental Cup
L. Yamal
M. Abdulrahman
FC Barcelone
Afrique du Sud
Arabie saoudite
Espagne

Que s'est-il passé ?

Mohamed Abderrahmane, latéral d'Al Ahly, s'est retrouvé au cœur de vives critiques de la part des supporters en raison d'une apparence qui a suscité la controverse, après avoir été aperçu au sein de la délégation de l'équipe se dirigeant vers l'aéroport, en vue du déplacement pour affronter le club sud-africain de Sundowns en Coupe de la Confédération, samedi soir prochain.

Le joueur saoudien est apparu dans une vidéo largement diffusée avec une manière de s'habiller qui a étonné les supporters, son short semblant remarquablement bas. Il s'agit d'un style que l'Espagnol Lamine Yamal, ailier du Barça, a l'habitude d'arborer en plus d'une occasion, mais qui ne rencontre pas la même acceptation auprès d'une frange des supporters dans les sociétés arabes.

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Fait notable, le style de Mohamed Abderrahmane a rappelé aux supporters les apparitions de Yamal, connu pour porter son pantalon ou son short de manière basse, dans le cadre d'un style qui lui est propre en dehors du terrain.

Mais l'apparition du joueur d'Al Ahly de la même manière est survenue à un moment où il ne s'agissait pas d'un simple cliché passager, les caméras ayant capté le joueur au sein de la délégation de l'équipe, si bien que sa photo et la vidéo se sont rapidement propagées sur la plateforme « X ».

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Les supporters ont largement partagé la séquence, au milieu d'une vague de commentaires critiquant l'apparence du joueur, d'autant plus que les supporters sont habitués à voir les joueurs des clubs saoudiens porter des tenues en adéquation avec la nature de la société et de la culture locale.

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Les réactions se sont partagées entre ceux qui ont considéré la chose comme un simple choix personnel en matière de vêtements, et d'autres supporters qui ont adressé de vives critiques au joueur, estimant que de telles apparences ne conviennent pas à une présence au sein de la délégation d'une équipe saoudienne.

La séquence est devenue le sujet de conversation d'un grand nombre de suiveurs sur la plateforme « X », après que l'apparence du joueur avant le départ s'est transformée en une vaste matière à commentaires et à critiques, alors même que l'attention de l'équipe est actuellement portée sur la prochaine confrontation continentale.

Al Ahly se prépare à affronter le club sud-africain de Sundowns samedi soir, lors d'un match durant lequel l'équipe cherche à obtenir un résultat positif. Mais avant d'atteindre la pelouse, Mohamed Abderrahmane a volé la vedette à ses coéquipiers en raison de son apparence qui a enflammé les réactions des supporters.

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