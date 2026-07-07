Vidéo : Lamine Yamal fait déjà parler de lui grâce à son attitude respectueuse envers Cristiano Ronaldo

Lamine Yamal, la jeune star de l’équipe d’Espagne, a attiré l’attention par son attitude respectueuse envers le capitaine portugais Cristiano Ronaldo à l’issue du huitième de finale de la Coupe du monde 2026.

Les Espagnols se sont qualifiés pour les quarts de finale en s’imposant 1-0, grâce à une réalisation de Mikel Merino dans le temps additionnel, éliminant ainsi la sélection portugaise.

Après le coup de sifflet final, Ronaldo, visiblement affecté par l’élimination de sa sélection et par la fin définitive de ses espoirs de titre mondial – il avait annoncé que cette Coupe du monde, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, serait sa dernière –, laissait transparaître sa tristesse sur la pelouse.

Lamine Yamal s’est alors approché de la star portugaise, lui a serré la main puis l’a pris dans ses bras, dans un geste d’humanité qui a suscité un vif intérêt, exprimant ainsi son soutien et sa sympathie après la fin du parcours du Portugal dans la compétition.

L’Espagne se prépare désormais à un quart de finale délicat face à la Belgique, dont les coéquipiers de Romelu Lukaku ont dominé les États-Unis 4-1 ce mardi matin.