Lamine Yamal, la jeune star du Barça, a envoyé un message fort à ses concurrents pour le Ballon d'Or, après avoir inscrit un but magnifique lors du match de Barcelone face à Valence au stade de Mestalla, d'une frappe piquée depuis un angle quasi impossible, confirmant sa présence de poids dans la course au trophée à quelques semaines de la cérémonie tant attendue à Londres.

Le but est survenu après une passe décisive de Fermín López, qui a adressé un ballon parfaitement dosé par-dessus la défense de Valence en direction de Yamal lancé en diagonale, avant que l'ailier espagnol n'intervienne du pied gauche et ne place le ballon de manière spectaculaire au-dessus du gardien Dimitrievski, dans une action qui a captivé les regards.

Et Yamal ne s'est pas arrêté là, puisqu'il a de nouveau fait trembler les filets moins de 10 minutes plus tard, mais l'arbitre de la rencontre a annulé le but après intervention de l'assistance vidéo, en raison d'un hors-jeu extrêmement serré, son pied ayant devancé le dernier défenseur de Valence.

Et si Yamal a été privé de son deuxième but en l'espace de quelques minutes, son entame en force à Mestalla a reflété l'excellent état de forme qu'il traverse, après avoir inscrit deux buts en peu de temps, l'un validé et l'autre annulé pour quelques centimètres.

Le joueur de 19 ans continue de confirmer son éclat ces derniers temps, portant son total à 3 buts lors de ses deux derniers matchs avec Barcelone, après avoir signé un doublé face au Rayo Vallecano lors de la précédente journée, renforçant ainsi sa position parmi les principaux prétendants au Ballon d'Or.