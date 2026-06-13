Le premier but de la Suisse contre le Qatar a immédiatement suscité la polémique, car l’action qui a précédé la frappe de Breel Embolo présentait une trajectoire si complexe qu’elle a momentanément laissé planer le doute sur sa validité.

Le moment décisif intervient à la 14^e minute : le Suisse Remo Freuler part récupérer une passe en profondeur et devance le gardien qatari Mahmoud Abu Nada. Le gardien s’est élancé hors de sa surface pour tenter d’intercepter le ballon, mais il est arrivé trop tard et a percuté F Rohr ; les deux hommes sont tombés au sol, et l’arbitre a immédiatement désigné le point de penalty.

Les ralentis ont toutefois rapidement détourné l’attention vers un détail antérieur : un angle de caméra suggérait que Frohler se trouvait en position de hors-jeu au moment de la passe.

Après plusieurs minutes d’analyse par la vidéo d’assistance à l’arbitrage (VAR), la décision initiale a été confirmée : penalty, pas de hors-jeu, et Breel Embolo a transformé la sentence.

Cette décision a attisé la polémique sur les réseaux sociaux, certains estimant que l’attaquant se trouvait à la même hauteur que le dernier défenseur qatari, voire légèrement hors-jeu, tandis que d’autres soulignaient que l’angle de la retransmission pouvait être trompeur et ne correspondait pas à la ligne officielle du VAR.

beIN Sports a tranché en consultant l’expert qatari en arbitrage Saud Al-Adhba, qui a affirmé que le but n’était pas valable, Froiler étant hors-jeu, ce qui nourrit encore les interrogations sur la décision arbitrale et la fiabilité du VAR.

Par ailleurs, le Qatar est devenu la cinquième sélection de l’histoire à être menée à la mi-temps lors de ses quatre premiers matchs de Coupe du monde, après le Mexique (1930-1950), l’Écosse (1954-1958) et la Corée du Sud (1954-1986). et la Grèce (1994-2010), d’après les statistiques de M. Sheph.

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