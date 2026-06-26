Vidéo : La Turquie quitte la Coupe du monde sur une victoire palpitante face aux États-Unis

La sélection turque a décroché une victoire palpitante face aux États-Unis grâce à un but décisif inscrit dans le temps additionnel à Los Angeles. Ce succès met fin à la série d’invincibilité américaine et offre à la Turquie son premier gain en Coupe du monde depuis 2002, même si elle a ensuite été éliminée prématurément du tournoi.

Kan Ayhan a inscrit le but de la victoire sur la dernière action du match, alors que les siens étaient menés dès la 3^e minute.

Les États-Unis, coorganisateurs de la compétition, avaient pourtant idéalement entamé la rencontre malgré neuf modifications dans leur onze de départ, Dans une ambiance festive marquée par la présence de stars hollywoodiennes telles que Brad Pitt, Ed Norton et Owen Wilson, le défenseur du Celtic Auston Trusty a expédié un ballon rasant qui a surpris le gardien turc Orhan Çakır, laissé totalement libre au moment d’un corner.

Ce but, inscrit au bout de seulement 2 minutes et 13 secondes, est entré dans l’histoire de la Coupe du monde comme le deuxième plus rapide des États-Unis, derrière celui de Clint Dempsey, auteur d’une réalisation après 30 secondes face au Ghana en 2014.

Les hommes de Vincenzo Montella, pourtant battus lors de leurs deux premiers matchs, ont rapidement retrouvé leur équilibre pour entrer dans le rythme de la rencontre.

Le jeune prodige Arda Güler a alors inscrit le premier but de la Turquie dans cette phase finale, concluant d’une frappe impeccable à bout portant après une passe en retrait de son coéquipier Barış Alper Yılmaz.

Les Turcs ont alors complètement renversé la vapeur grâce à une frappe d’Orkun Kökçü, concluant une contre-attaque rapide lancée côté gauche et ponctuée par une nouvelle participation du talentueux milieu du Real Madrid.

Au retour des vestiaires, les hommes de Mauricio Pochettino, plus entreprenants, ont immédiatement réduit le score par Sebastian Berhalter, dont la frappe puissante des 20 mètres a fusé dans le coin inférieur gauche.

Le remplaçant Christian Pulisic a ensuite manqué trois occasions chaudes qui auraient pu redonner l’avantage aux États-Unis, mais le gardien Çakır s’est interposé avec brio, repoussant même une tentative sur le poteau.

Dans un final haletant, Kenan Yildiz enroule un tir qui frôle le cadre, puis Yilmaz, en position idéale, perd l’équilibre au moment de conclure. Enfin, Aihan hérite d’une passe de Chan Ozon et inscrit le but de la victoire dans les ultimes secondes.

L’équipe américaine, déjà assurée de la première place du groupe grâce à sa victoire sur l’Australie, affrontera la Bosnie-Herzégovine en seizièmes de finale le 2 juillet, tandis que la Turquie quitte la compétition après avoir terminé dernière de son groupe.



