Il n’a fallu que sept minutes aux Pays-Bas pour prendre les devants et battre la Tunisie 2-0, Dès l’entame, les « Aigles de Carthage », déjà éliminés après deux défaites en autant de sorties, ont pourtant offert un nouveau chapitre à la série des buts contre leur camp des sélections arabes dans ce Mondial 2026.

Le choc est immédiat : dès la 3^e minute, Elias Skhiri, tentant de dégager un ballon dans sa surface, le dévie malencontreusement dans ses propres filets, offrant l’ouverture du score aux Néerlandais. Il devient ainsi le dernier joueur arabe en date à marquer contre son camp dans cette édition de la Coupe du monde.



Les Néerlandais n’ont pas laissé à leur adversaire le temps de souffler : trois minutes plus tard, Virgil van Dijk servait astucieusement Brian Brobbey, dont une frappe croisée concluait l’action et doublait la marque dès la 7^e minute, transformant les premières minutes en un véritable cauchemar pour les Tunisiens.



Avec cette réalisation de Sakhi, les sélections arabes ont ainsi poursuivi leur série de « buts contre son camp », phénomène marquant de la Coupe du monde 2026, après ceux de Mohamed Hani (Égypte), Ayman Hussein (Irak), Yazan Al-Arab (Jordanie), Mohamed Al-Mannai (Qatar) et Hassan Tambakti (Arabie saoudite) avaient déjà marqué contre leur camp lors des deux premières journées.

Curieusement, les sélections arabes avaient déjà égalé, en seulement deux journées, leur total historique d’autogoals en Coupe du monde (cinq), avant que Sakhi n’inscrive le sixième.

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